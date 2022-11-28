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وزارة الأسرى تستنكر الأحكام الجائرة بحق أسرى هبة الكرامة

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:15

غزة - الرأي:

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة الأحكام الجائرة الصادرة بحق عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 على خلفية هبة الكرامة.

واعتبرت الوزارة تلك الأحكام سياسة هدفها ضرب وحدة وترابط شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ومحاولة لتشكيل واقع يعزل أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عن باقي ربوع الوطن.

وأكدت أن الأحكام الصادرة بحقهم ستكون دافعًا جديدًا للاستمرار في طريق الحرية والخلاص من المحتل.

وتوجهت بالتحية والاعتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني ولأسرى هبة الكرامة الذين انتفضوا في مايو 2021 خلال معركة سيف القدس نصرة للقدس والمسجد الأقصى.

 

 

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