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التعليم تُناقش تنفيذ "بطولة كرة القدم لطلبة الجامعات"

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:33

التعليم تُناقش تنفيذ "بطولة كرة القدم لطلبة الجامعات"
التعليم تُناقش تنفيذ

غزة- الرأي
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، لقاًء لمناقشة التحضير لبطولة كرة القدم المركزية و الخاصة بالجامعات والكليات الفلسطينية بقطاع غزة.

وشارك في الاجتماع د. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي، و خالد عدوان مدير دائرة الخدمات والشؤون الطلابية، وخالد الجرجاوي رئيس قسم الأنشطة الطلابيه، وحسن هنية رئيس قسم التوجيه والإرشاد، وأ. بكر مرتجى رئيس قسم النشاط الرياضي، وحضور ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي.

وتمت مناقشة إجراءات وتفاصيل ولائحة تنفيذ البطولة، والتوافق على عقدها في ملعب الجامعة الإسلامية في الخامس من ديسمبر المقبل.

ورحّب الدكتور أبو سعدة بالحضور مؤكداً أن هذه البطولة تندرج ضمن برامج الوزارة في تنفيذ النشاطات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية والهادفة لتنمية قدرات الطلبة والشباب الفلسطيني، وتعزيز التواصل بين مؤسسات التعليم العالي.

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