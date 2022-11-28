الحكم المحلي تختتم دورة بعنوان "حقوق وواجبات الموظف العام"

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام دورة بعنوان "حقوق وواجبات الموظف العام- تطبيقات في الخدمة المدنية".

واستهدفت الدورة موظفي وزارة الحكم المحلي، والتي شارك بها عدد (24) موظف/ة، بواقع (10) ساعات تدريبية.

وحضر من الوزارة نائب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أ. طارق بركات، ومسؤولة التدريب أ. هالة القصاص.

بدوره، أكد بركات، على أهمية الوزارة ودعمها في مجال تدريب الموظفين وزيادة المعرفة وبناء القدرات ورفع الكفاءة الوظيفيه لديهم والتي تساهم في تحسين الأداء وصولاً لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المرجوة.

ويأتي هذا التدريب بهدف تثقيف الموظفين بقانون الخدمة المدنية وتعزيزه ومعرفة الحقوق والواجبات الخاصة بالموظفين، وأثر ذلك على تجويد الخدمات.

وثمن الأكاديمي القانوني ومحاضر الدورة د. أحمد العويطي دور موظفي وزارة الحكم المحلي في تقديم أفضل خدمة للجمهور ، داعياً لضرورة تعزيز قانون الخدمة والعمل بمواده ما يحقق العدالة والنزاهة.