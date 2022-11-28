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خلال اجتماع بوزارة العدل

العدل تبحث آليات تعزيز البرامج التعليمية لنزلاء مؤسسة الربيع

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:01

العدل تبحث آليات تعزيز البرامج التعليمية لنزلاء مؤسسة الربيع
العدل تبحث آليات تعزيز البرامج التعليمية لنزلاء مؤسسة الربيع

غزة-الرأي
دعت وزارة العدل  كل من ممثلي وزارة التعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، بالاجتماع في مقر وزارة العدل للبحث في آليات تعزيز البرامج التعليمية الخاصة بنزلاء مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث وذلك بعدد من المحاور الهامة في هذا الملف.

وطرح  ممثلو الوزارات في اللجنة المختصة وضع خطة تدريسية لمرحلة محو الأمية والتعليم الأساسي، وإرفادها لموظفين مسؤولين عن التعليم في هذه المرحلة داخل المؤسسة، وذلك في دراسة لطبيعة الوضع العام لتعليم وتثقيف النزلاء الأحداث داخل مؤسسة الربيع، وواقع الوضع التربوي في المؤسسة وسبل تطويره.

وناقش المختصون صعوبة التدريس في المراحل التعليمية المختلفة (الاعدادي والثانوي) وآلية التنسيق لعقد لجان امتحانات خاصة للنزلاء الاحداث الملتحقين بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

ويأتي هذا الاجتماع وفق قرار وكيل وزارة العدل بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة بتعليم وتثقيف نزلاء مؤسسة الربيع لمناقشة واقع الوضع التربوي في المؤسسة وسبل تطويره.

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