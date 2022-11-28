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خلال وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر

وزارة الأسرى تدعو لإدخال مستلزمات الشتاء للأسرى

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:33

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

غزة - الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، صباح اليوم الإثنين وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر للمطالبة بإدخال مستلزمات الشتاء لهم مع دخول الأجواء الباردة والمنخفضات الجوية.

وحمّل مدير عام الأنشطة بالوزارة نبيل حجاج خلال الوقفة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة بتفاقم معاناة بصمته وسكوته عما يجري الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وطالب حجاج المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة الأسرى باعتبارهم مختطفين من قبل سلطات الاحتلال.

وناشد المؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل لإدخال ما يلزم من أغطية وملابس ووسائل تدفئة للأسرى خاصةً للمرضى وكبار السن منهم الذين يتأثرون بشكل أساسي من الأجواء الباردة.

بدوره، ذكر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ناهض شبات، أن معاناة الأسرى تزداد مع دخول الأجواء الباردة وتضييق سلطات الاحتلال عليهم كإجراء عقابي بحقهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم كافة المبادئ الدولية.

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