فلسطين تحصد ذهبية بطولة العرب للمحترفين في الفنون القتالية المختلطة

غزة- الرأي

حصدت فلسطين ذهبية بطولة العرب للمحترفين في الفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.

ونجح البطل أحمد عفيف دحلان في الفوز بالمركز الأول في وزن (60) كجم، وعقب التصفيات في دور الثمانية، وتمكن البطل أحمد دحلان من التفوق على أبطال اللعبة من (8) دول عربية تحت إشراف المنظمة الدولية (EFC) للفنون القتالية المختلطة والتي انعقدت يوم (25) من الشهر الجاري.

وعبر رئيس اتحاد القتال الخليط سونير صقر عن سعادته بما تحقق على يد أبطال فلسطين واعتلاء منصة التتويج والتفوق على أبطال العرب في اللعبة وسط أجواء الإشادة والإعجاب بمستوى أداء أبطال فلسطين والبطل أحمد دحلان.

وأوضح سونير صقر، أنه كان من المفترض مشاركة لاعب المنتخب الوطني محمد محمد شعبان في وزن (85) كجم ( احتراف) لكن تأخر إجراءات السفر حالت دون المشاركة وإضافة إنجاز ٱخر لفلسطين.