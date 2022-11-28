"المجلس الأعلى للرياضة" يتوج بكأس بطولة الوزارات الكروية

غزة- الرأي

توج فريق المجلس الأعلى للشباب والرياضة بكأس بطولة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخماسيات كرة القدم، عقب فوزه بنتيجة (1/2) على فريق وزارة الداخلية في المباراة النهائية التي أقيمت صباح اليوم في صالة رفيق السالمي بالشاطئ.

وجرى تتويج الفريق البطل والوصيف بحضور جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللواء محمد خلف مدير مديرية التدريب بوزارة الداخلية، والمدراء العامون بالمجلس الاعلى، وقيادات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتمكن فريق المجلس الأعلى من الفوز بعد إحراز هدفين عن طريق زياد التلمس في الشوط الأول، وعلاء عطية في الشوط الثاني، وأحرز للداخلية هدفه الوحيد يوسف شلدان.

وقاد تحكيم اللقاء سامح القصاص ومحمد السدودي ومحمود الجيش.