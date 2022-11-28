التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع بلدية عبسان الكبيرة

غزة- الرأي

زار وفد من مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة خان يونس، بلدية عبسان الكبيرة.

وتمثل الوفد مديرمديرية وزارة التنمية الاجتماعية سامي احمد برهوم، ورئيس قسم الحماية الاجتماعية ، ماجد أبو جهاد قديح ومدير المكتب الفرعي سامي أبو شوشة وعن العلاقات العامة والإعلام حامد أبو علوان.

وكان في استقبالهم رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة وعدد من الموظفين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والتشبيك المجتمعي، بما يساعد على تسهيل وصول الخدمات للسكان وتحسين جودتها ، وكذلك العمل على تنفيذ برامج متنوعة تساهم في زيادة كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين .

وتم الاتفاق على تنفيذ أنشطة مشتركة بين البلدية والمديرية بما يخدم المواطنين .