مدرسة أمير المنسي الأساسية تطلق مجلة "الأمير الصغير"

غزة-الرأي

احتفلت مدرسة أمير المنسي الأساسية "أ" بإطلاق مجلة "الأمير الصغير"، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المراحل الأساسية.

وشارك في حفل إطلاق المجلة أ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، ومدير الدائرة الإدارية أ. خالد المزين، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. تامر النمرة، وعدد من المشرفيين التربويين والمشرفات، وعدد من مدراء المدارس المجاورة وصاحبة فكرة المجلة مديرة المدرسة أ. رحمة الدنف، وكانت المجلة من إعداد وتنفيذ أ. دعاء عبد ربه معلمة في المدرسة.

وأكد أ. حمدي الدلو أن إطلاق المجلة يأتي ضمن العمل المميز الذي تنتهجه مدرسة أمير المنسي في الإنجازات الجديدة والفريدة من نوعها للمساهمة في الحفاظ على دورها الريادي في المجتمع.

وعبر أ. حمدي الدلو عن سعادته بهذا الإنجاز لمدرسة أمير المنسي، مؤكداً على أن مجلة "الأمير الصغير" تختص بأعمال وإنجازات المدرسة وتشكل المجلة أهمية كبيرة للمدرسة لإيجاد بيئة خصبة لطلبة المدرسة في كتابة ما يجول بخاطرهم في الزاوية الأدبية.

بدورها رحبت أ. رحمة الدنف بالمشاركين في حفل انطلاق "مجلة الأمير الصغير"، مؤكدةً على أن إطلاق المجلة هو انجاز جديد لمدرسة أمير المنسي "أ" وتسهم في تعزيز المحتوى المعرفي للطلبة ونشره على نطاق واسع على مستوى المديرية.

فيما أضافت أ. دعاء عبد ربه أن مجلة "الأمير الصغير" تأتي في سياق المنظومة المعرفية والتعليمية في المدرسة وفي إطار تعريف المجتمع المحلي بأنشطة المدرسة بشكل دائم ودوري للرقي بواقع المدرسة أكثر فأكثر، ومواكبة التطورات العلمية لدى الطلبة.

فيما تتناول مجلة "الأمير الصغير" عدة محاور منها النظام والانضباط المدرسي وفعاليات وأنشطة المدرسة وزوايا أدبية من كتابات طلاب المدرسة والنجوم اللامعة فيها من الطلبة الأوائل والمتفوقين.