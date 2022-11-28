وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تخطر بهدم مدرسة خشم الكرم جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تنظم132 جولة تفتيشية على المحال التجارية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلين في الخليل ومشتلاً بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يناقش تصويب أوضاع آبار الشاليهات وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشرف على تعيين لجنة مؤقتة لانتخابات مجلس نقابة رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة أمير المنسي الأساسية تطلق مجلة "الأمير الصغير" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إتلاف55 كيس سميد رسبت في الفحص المخبري وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع مستشفى الصداقة التركي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع بلدية عبسان الكبيرة وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يتوج بكأس بطولة الوزارات الكروية
أخبار » الأخبار الحكومية

مدرسة أمير المنسي الأساسية تطلق مجلة "الأمير الصغير"

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:11

مدرسة أمير المنسي الأساسية تطلق مجلة "الأمير الصغير"
مدرسة أمير المنسي الأساسية تطلق مجلة

غزة-الرأي

احتفلت مدرسة أمير المنسي الأساسية "أ" بإطلاق مجلة "الأمير الصغير"، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المراحل الأساسية.

وشارك في حفل إطلاق المجلة أ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، ومدير الدائرة الإدارية أ. خالد المزين، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. تامر النمرة، وعدد من المشرفيين التربويين والمشرفات، وعدد من مدراء المدارس المجاورة وصاحبة فكرة المجلة مديرة المدرسة أ. رحمة الدنف، وكانت المجلة من إعداد وتنفيذ أ. دعاء عبد ربه معلمة في المدرسة.

وأكد أ. حمدي الدلو أن إطلاق المجلة يأتي ضمن العمل المميز الذي تنتهجه مدرسة أمير المنسي في الإنجازات الجديدة والفريدة من نوعها للمساهمة في الحفاظ على دورها الريادي في المجتمع.

وعبر أ. حمدي الدلو عن سعادته بهذا الإنجاز لمدرسة أمير المنسي، مؤكداً على أن مجلة "الأمير الصغير" تختص بأعمال وإنجازات المدرسة وتشكل المجلة أهمية كبيرة للمدرسة لإيجاد بيئة خصبة لطلبة المدرسة في كتابة ما يجول بخاطرهم في الزاوية الأدبية.

بدورها رحبت أ. رحمة الدنف بالمشاركين في حفل انطلاق "مجلة الأمير الصغير"، مؤكدةً على أن إطلاق المجلة هو انجاز جديد لمدرسة أمير المنسي "أ" وتسهم في تعزيز المحتوى المعرفي للطلبة ونشره على نطاق واسع على مستوى المديرية.

فيما أضافت أ. دعاء عبد ربه أن مجلة "الأمير الصغير" تأتي في سياق المنظومة المعرفية والتعليمية في المدرسة وفي إطار تعريف المجتمع المحلي بأنشطة المدرسة بشكل دائم ودوري للرقي بواقع المدرسة أكثر فأكثر، ومواكبة التطورات العلمية لدى الطلبة.

فيما تتناول مجلة "الأمير الصغير" عدة محاور منها النظام والانضباط المدرسي وفعاليات وأنشطة المدرسة وزوايا أدبية من كتابات طلاب المدرسة والنجوم اللامعة فيها من الطلبة الأوائل والمتفوقين.

مدرسة أمير المنسي الأساسية تطلق مجلة 316814780_3095781784046657_3088210033069879871_n 316424893_3095781757379993_214907598900750358_n 317422752_3095781650713337_924102638830794764_n 316326758_3095781647380004_4375063471676328430_n 316320254_3095781657380003_100968894005397046_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟