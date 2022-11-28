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العدل تشرف على تعيين لجنة مؤقتة لانتخابات مجلس نقابة رياض الأطفال

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:16

العدل تشرف على تعيين لجنة مؤقتة لانتخابات مجلس نقابة رياض الأطفال
العدل تشرف على تعيين لجنة مؤقتة لانتخابات مجلس نقابة رياض الأطفال

غزة- الرأي
أشرفت دائرة النقابات والجمعيات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل على كافة الإجراءات المتعلقة بتعيين لجنة مؤقتة مهمتها الإعداد لإجراء انتخابات لمجلس نقابة أصحاب رياض الأطفال خلفاً للمجلس السابق.

وقال أ. ناجي اللوح المساعد القانوني في دائرة النقابات والجمعيات، أن تعيين اللجنة المؤقتة جاء استناداً لاختصاصات وزارة العدل وفقاً لقانون النقابات، فلوزير العدل تعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء النقابة تكون مهمتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهر لاختيار مجلس جديد.

وسلم وفد من دائرة النقابات والجمعيات اللجنة المؤقتة مهام عملها برئاسة أ. خالد طواحينة، وعضوية كل من: سلوى صالح، نسرين شحادة، وجرى خلال اللقاء استلام وتسلم كل ما يتعلق بمحاضر الاجتماعات والأختام وسندات القبض والصرف بإشراف مباشر من وزارة العدل.

يذكر ان وزارة العدل تتابع ٤٤ نقابة من الناحية القانونية والإدارية والمالية وذلك بموجب قانون النقابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ ولائحته التنفيذية.

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