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18 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

حماية المستهلك تنظم132 جولة تفتيشية على المحال التجارية

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:34

حماية المستهلك تنظم132 جولة تفتيشية على المحال التجارية
حماية المستهلك تنظم132 جولة تفتيشية على المحال التجارية

غزة- الرأي

 نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني،  132 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق في قطاع غزة.

 حيث تم تسجيل  20 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

كما تم تسجيل 18 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ورسوبها في الفحص المخبري.

وقالت حماية المستهلك، إنه تم ضبط  (24) قالب كيك مبرد محلي الصنع بسبب النقل بواسطة سيارة غير مجهزة بنظام تبريد في مدينة غزة.

كما تم ضبط 193 لتر مشروب خفيف من البرتقال غير مطابق للمواصفات الفلسطينية في مدينة غزة.

وذكرت حماية المستهلك إن محافظة  الوسطى نظمت جولة مشتركة مع بلدية الزهراء لمتابعة عدة مقاصف لمدارس حكومية لمتابعة شروط الصحة العامة.

حماية المستهلك تنظم132 جولة تفتيشية على المحال التجارية 85b4f817-05b5-46f5-990d-558b2880f255
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