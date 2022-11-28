بلدية الزوايدة تبدأ استقبال المراجعين بمركز خدمات الجمهور

الوسطى-الرأي

بدأت بلدية الزوايدة باستقبال المواطنين وانجاز معاملاتهم من خلال مركز خدمات الجمهور والذي تم انشائه حديثا بتمويل من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، ويأتي ذلك ضمن توجهات بلدية الزوايدة في تطوير الخدمة وتحسين الأداء واستمرارية مواكبة التطور وتقديم خدمة نوعية للمواطنين .

وقال رئيس بلدية الزوايدة سامي ابو محيسن، إن هذا المركز سوف يؤدي إلى نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات للمواطنين وانجاز معاملاتهم دون تأخير وفي الوقت المحدد ولن يحتاج المواطن إلى التنقل بين الأقسام المختلفة للبلدية لانجاز معاملته وإنما سيتم الانتهاء من المعاملة في المركز .

من جهة أخرى، أوضحت العلاقات العامة وقلم الجمهور أن الهدف من إنشاء مركز خدمات الجمهور هو خدمة جمهور المواطنين المستفيدين من خدمات البلدية من خلال توفير خدمات فعّالة، وسهله وسريعة، وكذلك تسهيل تعامل جمهور المواطنين مع البلدية .