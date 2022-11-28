التعليم ومديرية اصلاح وتأهيل غزة تعقدان حفل تخريج فوج "رفعة العلم" للنزلاء

غزة- الرأي

عقدت مديرية اصلاح وتأهيل غزة بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم غرب غزة وبالتنسيق مع التوجيه السياسي والمعنوي حفل تخريج فوج رفعة العلم للنزلاء.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم أ. حمدي الدلو، ومدير الدائرة الإدارية أ. خالد المزين، ومدير الدائرة الفنية د. جواد الشيخ خليل، ومدير مركز إصلاح وتأهيل المركزي المقدم زيادة يعقوب، و ممثل عن التوجيه السياسي والمعنوي الرائد رامي حلس، وأ. نبيل زيدية مسير قسم الامتحانات في مديرية غرب غزة.

ورحب المقدم يعقوب بالضيوف وشكر لهم حضورهم، مؤكداً أن مديرية الإصلاح تعمل جاهدة من أجل إعطاء النزلاء حقهم في التعليم والعلم والارتقاء بمستواهم في العلم إلى أعلى الدرجات ونوه الى أن هذا التكريم جاء نتيجة جهود مديرية الإصلاح ومديرية غرب غزة .

بدوره عبر أ.حمدي الدلو عن سعادته بهذا النجاح لهذه الفئة من المجتمع، ونوه الى أن مديرية غرب غزة جاهزة، دائما لتقديم كافة الدعم المعنوي والعلمي للنزلاء للوصول الى مستوى عالي من درجات العلم لمساعدتهم في الارتقاء بأنفسهم من كافة النواحي النفسية والعلمية.

وشكر مديرية اصلاح وتأهيل غزة المركزي على جهودهم في خدمة النزلاء، وقدم التهنئة للنزلاء الذين ارتقوا بأنفسهم وعلمهم.

ومن جهته تحدث الرائد حلس عن أهمية العلم والتعليم للنزلاء مشدداً على ضرورة استمرار مثل هذه البرامج التي تساعد هذه الفئة من المجتمع. اختتم حلس كلمته برسالة شكر لمديرية غرب غزة ومديرية اصلاح غزة لجهودهم الكبيرة في تقديم كافة الخدمات العلمية والنفسية للنزلاء.