"الشرطة المجتمعية" تُنجز عددًا من القضايا المالية بالوسطى

الوسطى- الرأي

أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة الوسطى ثلاث قضايا مالية بين عدد من المواطنين، تقدر قيمتها بـ 16 ألف دولار، خلال الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، أنهى قسم حل النزاعات بدائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة الوسطى خلافاً مالياً بين المواطن "س.ش" والمواطن "م" على دين شرعي بقيمة 8 آلاف دولار.

كما وأنجزت الشرطة المجتمعية قسم دير البلح خلافاً مالياً بين المواطن (ر.ق) والمواطن (خ.ط) بقيمة 4200 شيكل على إثر دين شرعي مقابل معاملات تجارية بينهما.

وفي تفاصيل القضية الثالثة، أنهت الشرطة المجتمعية بالمحافظة خلافاً مالياً بمبلغ 6 آلاف و900 دولار بين المواطن "ج.و" المواطن "ع.ض" على شيكات أمانة لدى المشكو ضده.

وأوضحت الشرطة المجتمعية أنه تم إنجاز القضايا الثلاث المذكورة من خلال جمع أطراف الخلافات والاستماع لهم، وطرح العديد من الحلول، وصولًا لحل يرضي جميع الأطراف، ومن ثم تحرير سندات اتفاق وإنهاء القضايا وفق الأصول.