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"الجرائم الإلكترونية" تضبط 5 هواتف خلوية مفقودة برفح

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:31

"الجرائم الإلكترونية" تضبط 5 هواتف خلوية مفقودة برفح

رفح- الرأي

 أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية التابعة للمباحث العامة في محافظة رفح 5 هواتف خلوية مفقودة خلال 48 ساعة تقدر قيمتها بـ 6 آلاف شيكل.

وأوضح قسم الجرائم الإلكترونية بمحافظة رفح، أنه تم ضبط تلك الهواتف من خلال متابعة المنظومة الإلكترونية، بعد تلقي عددًا من الشكاوى عن فقدان هواتف خلوية من قبل المواطنين عليها.

وأشارت إلى أنه وبالبحث والمتابعة تم ضبط تلك الهواتف، وباستجواب المشتبه بهم أقروا ما نسب إليهم، وبدلالتها تم ضبط المسروقات.

ونوهت الجرائم الإلكترونية إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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