الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة 55 ألف دولار

غزة- الرأي

أنهت الشرطة المجتمعية بمركز الشاطئ خلافاً مالياً بقيمة 20 ألف دولار على خلفية بيع شقة سكنية، وذكرت الشرطة المجتمعية أن القضية محولة من النيابة وقد تم الاتفاق بين الطرفين على كتابة كمبيالات للمبلغ المتبقي وإنهاء القضية.

فيما أنجزت الشرطة المجتمعية بمحافظة الشمال خلافاً مالياً على خلفية تجارة بين اثنين من المواطنين بقيمة 19 ألف دولار وقد تم الاتفاق على إبرام سند اتفاق بينهما وإنهاء الخلاف والتنازل عن الشكوى.

وفي سياق آخر أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة خلافاً بقيمة 6000 دولار على خلفية دين شرعي بين اثنين من المواطنين وقد تم الحل بين الطرفين بسند اتفاق وكتابة تعهد بالمبلغ وإنهاء الخلاف.

كما وأنهت الشرطة المجتمعية بمركز الزيتون خلافاُ مالياُ بقيمة 4080 دولار على خلفية تجارية وقد وتم الاتفاق على تسديد المبلغ على أقساط اسبوعية والتنازل عن القضية والافراج عن المشكو ضده.

وفي سياق آخر أنجزت الشرطة المجتمعية بغزة خلافاً مالياً بقيمة 3080 دولار بين اثنين من المواطنين وقد تم احضار الطرفين والاتفاق على دفع المبلغ بالكامل وإنهاء الخلاف.

فيما أنهت الشرطة المجتمعية بمركز الزيتون خلافاً بقيمة 3000 دولار إثر دين شرعي، مبينة أنه تم احضار الطرفين والتوصل لحل يرضي الطرفين وتم إنهاء الخلاف.