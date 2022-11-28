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الاعلام العبري: زيادة كبيرة بعدد عمليات إطلاق النار في عام 2022

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:12

الداخل المحتل- الرأي

أكد الاعلام العبري، أن هناك زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار، فيما يقدر جيش الاحتلال أن التصعيد في الضفة سيستمر.

ووفق القناة 12 العبرية، سُجل 31 قتيلاً "إسرائيلياً" نتيجة العمليات بينهم 8 جنود وضباط في عام 2022، إلى جانب تنفيذ 281 هجومًا فلسطينيًا شمل إطلاق نار وإلقاء عبوات وطعن ودهس، مقارنة بـ 91 خلال عام 2021.

وذكرت القناة، أن الهجمات الشعبية سجلت زيادة من 2946 حادثة في عام 2021 إلى 3382 في عام 2022، مبينة أن البيانات تظهر زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار وعمليات الاشتباكات المسلحة مع قوات الجيش والتي تضاعفت ثلاث مرات هذا العام عن العام الماضي.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقال 2500 فلسطيني منذ بداية عملية "كاسر الأمواج"، وضبط 250 قطعة سلاح، والاستيلاء على 2.7 مليون شيكل، وإحباط حوالي 500 عملية.

أكد الاعلام العبري، أن هناك زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار، فيما يقدر جيش الاحتلال أن التصعيد في الضفة سيستمر.

ووفق القناة 12 العبرية، سُجل 31 قتيلاً "إسرائيلياً" نتيجة العمليات بينهم 8 جنود وضباط في عام 2022، إلى جانب تنفيذ 281 هجومًا فلسطينيًا شمل إطلاق نار وإلقاء عبوات وطعن ودهس، مقارنة بـ 91 خلال عام 2021.

وذكرت القناة، أن الهجمات الشعبية سجلت زيادة من 2946 حادثة في عام 2021 إلى 3382 في عام 2022، مبينة أن البيانات تظهر زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار وعمليات الاشتباكات المسلحة مع قوات الجيش والتي تضاعفت ثلاث مرات هذا العام عن العام الماضي.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقال 2500 فلسطيني منذ بداية عملية "كاسر الأمواج"، وضبط 250 قطعة سلاح، والاستيلاء على 2.7 مليون شيكل، وإحباط حوالي 500 عملية.

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