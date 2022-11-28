وكيل وزارة المالية ووكيلها المساعد يجريان جولة تفقدية للمعابر

رفح- الرأي

أجرى وكيل وزارة المالية عوني الباشا والوكيل المساعد ابراهيم صيام، جولة تفقدية داخل المعابر الحدودية، حيث تابعا تنفيذ المعاملات والإجراءات الجمركية لإدخال البضائع لقطاع غزة.

واطلع الوكيلان على آليات العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري، وتأكدا من سلامة الإجراءات ودقة البيانات، داعيان الموظفين لبذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمات.

وشملت الجولة التفقدية زيارة لساحة التفتيش الجمركي بمعبر كرم أبو سالم التجاري للاطلاع على طرق تفتيش البضائع الواردة عبر المعبر، كما زار الوكيلان القبانات وساحات التفتيش بمعبر رفح التجاري.

وتفقد الباشا العمل في دائرة جمارك معبر رفح البري، واطلع على الإجراءات الجمركية للمسافرين القادمين من الخارج.

كما عقد الوكيلان اجتماعاً مع مدراء المعابر في هيئة المعابر والحدود، لبحث سبل التعاون والتنسيق لتجويد الخدمات وتطوير عمل المعابر.

واطلع الوكيلان على احتياجات المعابر والموظفين في إطار تجويد الخدمة وتحسين بيئة العمل، مثمنا التنسيق الكبير بين موظفي وزارة المالية والوزارات الأخرى بالمعابر، والذي يؤدي إلى سرعة إتمام المعاملات للجمهور.

وخلال الجولة زار الوكيلان مكاتب ضريبتي الدخل والقيمة المضافة الفرعية في مدينة خان يونس ومعبر كرم أبو سالم التجاري، وتابعا تسجيل الكشوفات والمعاملات وطريقة إدخالها عبر البرنامج المحوسب.