أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 29/11/2022:
باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين
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29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:21
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 29/11/2022:
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