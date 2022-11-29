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تعرّف على أحد أبرز هواتف موتورولا الجديدة

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:59

تعرّف على أحد أبرز هواتف موتورولا الجديدة
تعرّف على أحد أبرز هواتف موتورولا الجديدة

من بين أبرز الهواتف التي طرحتها موتورولا هذا العام كان هاتف Moto G82 الذي حصل على مواصفات ممتازة وطرح بسعر منافس.

وجاء الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (160.9/74.5/8) ملم، وزنه 173 غ.

وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع قابلية للتحديث لنظام أندرويد أحدث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

Video Player
وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) فيها عدسة بفتحة f/2.4 لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية له فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل، وتصور فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.

وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

المصدر: 4pda

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