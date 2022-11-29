الصحة تنظم لقاءا لوضع أولويات خطة العام 2023

11:09الأوقاف لـ"الرأي": خلل فني تسبب في تأخر سفر المعتمرين من جدة

11:15"هندسة المتفجرات" تختتم دورة تدريبية لعدد من ضباط شرطة الوسطى

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