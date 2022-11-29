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الصحة تنظم لقاءا لوضع أولويات خطة العام 2023

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:12

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غزة-الراي

نظمت دائرة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمستشفيات برئاسة د. رولا أبو ضلفة لقاءا ضم لجنة السياسات الصحية للصحة الانجابية برئاسة مدير وحدة التخطيط د. أحمد شتات ولجنة بناء القدرات برئاسة د. وليد أبو حطب مدير مستشفى التحرير وبحضور رئيس اللجنة التسييرية د نبيل البرقوني وذلك لوضع أولويات خطة العام ٢٠٢٣.

وجاء هذا اللقاء لاستكمال عمل اللجنة بعد اعتماد خارطة السياسات والبروتوكولات للصحة الانجابية وصحة الأم والطفل وحديثي الولادة. وتم الاتفاق على خطة البروتوكولات والسياسات اللازم استحداثها والبرامج التدريبة ذات الأولوية للعام القادم.

وناقش اللقاء وضع آليات للتقييم وحوكمة البرامج والذي يهدف لتحسين الرعاية الصحية ورفع مستوى مأمونية الخدمات.

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