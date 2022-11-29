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التنمية البشرية تعقد امتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2022

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:15

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غزة-الراي

 أفاد رئيس لجنة الامتحانات بالإدارة العام لتنمية القوى البشرية ا. محمد السرساوي انه تم عقد امتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر للعام الحالي 2022، مشيرا أن الامتحانات تسير بشكل إيجابي حيث عُقد في اليوم الأول امتحان دبلوم التمريض وتقدم للامتحان ما يزيد عن 120 متقدماً، على ان تُستكمل باقي الامتحانات على مدار أسبوع في 20 تخصصاً صحياً يشارك فيه ما يزيد عن 600 متقدم.

وتابع ا. السرساوي ان اللجان تواصل متابعتها لضمان سير الامتحانات بشكل إيجابي وبدون عوائق، وأنّ الإدارة قامت بالترتيبات اللازمة لإجراء الامتحان بكل يُسر، مثمناً جهود جميع اللجان المشاركة بالامتحانات.

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