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مشروع المدرسة صديقة التغذية

تعليم الشمال ينفذ مبادرة "أمراء الصحة" بـ "حليمة السعدية المشتركة"

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:28

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غزة-الراي 
نفذت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الصحة المدرسية) مبادرة "أمراء الصحة"، بمدرسة حليمة السعدية الأساسية المشتركة، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة مشروع المدرسة صديقة التغذية، الممول من برنامج الغذاء العالمي، والتي تنفذه مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي.


وحضر مراسم افتتاح المبادرة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية، أ. ميسرة عوكل، ومشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ، ومشرف الإعلام المدرسي أ. عطية الحاج أحمد.


وفي كلمة لها، رحب مديرة المدرسة أ. آمال المدهون، بالحضور كافة، مشيرةً إلى أهمية تنفيذ هذه المبادرة، التي نسعى من خلالها إلى تعزيز السلوكيات التغذية السليمة، وإحياء ثقافة الغذاء الصحي بين الطلبة بما يساهم في تحسين الصحة العامة لديهم، ما ينعكس على تحصيلهم المدرسي.


وتوجهت المدهون بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، خاصّة بالذكر قسم الصحة المدرسية بالمديرية، ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي (مموّل المبادرة).


من جهته، أشار أ. شهاب إلى أن مديرية شمال غزة ومن خلفها وزارة التعليم تولي اهتماماً بالغاً بموضوع الغذاء الصحي، وأن هذه المبادرة ما هي إلا استكمال للعديد من المبادرات والفعاليات التي نفذتها المديرية سعياً منها لنشر ثقافة الغذاء الصحي بالمقاصف المدرسية، وتعزيز صحة الطلبة، مؤكداً على أن تمتع الطلبة بالغذاء الصحي يساهم بشكل أو بآخر بتحسين مستويات تحصيلهم الدراسي.


هذا وتخلل مراسم افتتاح هذه المبادرة العديد من الفقرات الشيقة، بدءً من استعراض زهرات الكشافة وإعداد وجبة غذاء صحية للطالبات في ساحة المدرسة، وفقرة الاستعراض عن أهمية التغذية الطبيعية، وانتهاءً بافتتاح المعرض الخاص بهذه المبادرة.

 

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