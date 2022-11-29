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تعليم الشمال تجري فحوصات لمستوى السكر في الدم لكافة موظفيها

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:31

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غزة-الرأي
أجرت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الصحة المدرسية)، وبالتعاون كلية الطب بجامعة الأزهر، حملة فحوصات لقياس مستوى السكر في الدم شملت جميع موظفيها.


وأوضح مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للفعاليات والأنشطة التي نفذتها المديرية لإحياءً اليوم العالمي لمرض السكر، والتي تستهدف إجراء فحوصات للطلبة والمعلمين في المدارس.


وثمّن مدير التربية والتعليم جهود مؤسسات المجتمع المحلي لما تقدمه من خدمات جليلة للمجتمع الفلسطيني، متمنياً موفور الصحة والسلامة التامة لجميع كوادر المديرية وموظفيها.


بدورهم، أشاد موظفو المديرية بهذه الحملة، مثمنين كذلك جهود قسم الصحة المدرسية بالمديرية لرعايته وتنظيم هذه الحملة.
 

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