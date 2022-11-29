زراعة الوسطى ترشد مربي الأغنام لتفادي تأثير التغيرات المناخية

الوسطى- الرأي

عقدت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى، بالتعاون مع دائرة الإنتاج الحيواني ورشة عمل لمربي الأغنام بمديرية زراعة الوسطى.

وتهدف الورشة لتقديم أهم الإرشادات، والنصائح لتفادي تأثير التغيرات المناخية على الأغنام.

بدوره، رحب مدير الدائرة م. أشرف أبو سويرح بالحضور، مشددا على ضرورة الاستمرار بعقد الورش الارشادية للمزارعين.

وفي السياق، أكد طاقم المهندسين على ضرورة عمل سجلات للمزرعة، وتقسيم الأغنام داخل المزرعة، حسب الحالة العمرية، والحالة الصحية، وانتخاب سلالات ذات صفات مميزة في إنتاج المواليد والحليب، إضافة للنهوض بواقع الأغنام.

وشدد المهندسون على أهمية مشاركة المربين لنشاطات وزارة الزراعة، وعلى أهمية الخدمات التي تقدمها دائرة الإرشاد لمربي الأغنام وأهم المشاريع المنفذة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني.