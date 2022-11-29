الزراعة تدعو لتكثيف الزيارات الإرشادية مع بداية الموسم الزراعي الشتوي

غزة-الراي

عقدت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بمحافظة خان يونس اجتماعا مع م. "ناصر ديب" مدير عام الارشاد وخدمات المزارعين بوزارة الزراعة وذلك للاطلاع على اعمال المديرية .



في السياق، اشاد ديب "بأعمال الدائرة خلال الفترة السابقة، وتنفيذ خطة الارشاد الادارية والفنية، مشيداُ بجميع اعمال الاقسام بالدائرة.



ودعا الى تكثيف الزيارات الارشادية، بالتزامن مع بداية الموسم الزراعي الشتوي، وتوجيه المزارعين بالمعلومات الزراعية للمحاصيل الزراعية في العروة الخريفية والتنوع في الزراعة خلال الموسم الزراعي.



وفي سياق متصل، حث ديب على توجيه المزارعين والمربيين لأخذ احتياطاتهم للحيازات الزراعية والحيوانية الخاصة بهم خلال فترة الشتاء، وذلك من اجل نجاح الموسم الزراعي.



بدوره، اشاد م." عايش الشنطي" مدير دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بخان يونس بتلك الزيارة والتى تاتي ضمن التوجيه والشكر لطواقم المديرية و تقديم التوجيهات الفنية من أجل توجيه المزارعين والمربين بالمحافظة من اجل النهوض بالقطاع الزراعي.



وتأتي مثل هذه الاجتماعات للتواصل وتعزيز دور الارشاد الزراعي.

