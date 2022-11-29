بلدية دير البلح تعلن عن إطلاق عملية التخطيط التنموي "عمار يا دير البلح"

الوسطى- الرأي

بدأت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بإعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للأعوام 2023-2026 "عمار يا دير البلح" والتي ستتم على عدة مراحل بمشاركة واسعة من المجتمع المحلي بكافة مكوناته.

وفي إطار الاستعداد لإطلاق عملية التخطيط التنموي الاستراتيجي تجري حالياً التجهيز لعقد اللقاء المجتمعي الأول "البيت المفتوح" لتعزيز مشاركة المجتمع المحلي والبدء بتشكيل اللجان المختصة للعمل، حيث يقوم فريق التخطيط الأساسي بالتحضير لإطلاقها حسب الأسس والمعايير المعدة.

وأوضح م. طارق شاهين منسق الخطة الاستراتيجية أن الخطة تمر بخمسة مراحل تتمثل الأولى في التنظيم والتحليل، والثانية تتعلق بالإطار التنموي، والثالثة تتعلق بخطط التنفيذ والمتابعة والتقييم، فيمت تتعلق المرحلة الرابعة بآليات التنفيذ، أما الخامسة والأخيرة فتتركز على تقييم وإعداد الخطة السنوية القادمة.

وعبر عن أمله في مشاركة كافة أصحاب العلاقة والشركاء لتبادل الأفكار وتطويرها لخدمة المدينة والارتقاء بها، والعمل على ترتيب أولويات المدينة حسب المعايير والأسس الصحيحة.