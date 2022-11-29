"التوجيه السياسي" يُخرج 25 نزيلًا اجتازوا التعليم الموازي

غزة-الرأي

خرّجت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة 25 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، الذين اجتازوا مراحل التعليم الموازي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحت عنوان "رفعة العلم".



وحضر الحفل مدير مديرية التربية والتعليم غرب غزة أ. حمدي الدلو، ونائب مأمور مركز التأهيل والإصلاح مركز "الكتيبة" المقدم زياد يعقوب، ورئيس قسم النزلاء بتوجيه غزة المقدم رامي حلس.



وخلال كلمة له، تحدث الدلو عن الجهود المبذولة لنقل العلم والمعرفة للنزلاء لتنوير الدرب والارتقاء بالعقل والسلوك.



بدوره، شكر المقدم يعقوب كل من ساهم وشارك في هذا النجاح، الذي ساهم في تأهيل النزلاء وتثقيفهم.



وفي نهاية الحفل، تم توزيع الشهادات والهدايا على النزلاء الخريجين.