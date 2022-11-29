"هندسة المتفجرات" تختتم دورة تدريبية لعدد من ضباط شرطة الوسطى

غزة-الرأي

اختتم قسم هندسة المتفجرات بشرطة محافظة الوسطى دورة تدريبية لعدد من ضباط شرطة المحافظة، حول التعامل مع الذخائر والأجسام المشبوهة.



وذكر مسؤول قسم هندسة المتفجرات بالوسطى الرائد عامر أبو خليل أنه يشارك بالدورة التي تم تقسيمها على 8 لقاءات، عددًا من الضباط المفروزين في مراكز ودوائر شرطة المحافظة.



وأوضح أن الدورة تهدف إلى تعريف ضباط الشرطة بطبيعة وأنواع الأجسام المشبوهة، وآليات التعامل معها أوقات الطوارئ والحروب.



وأضاف الرائد عامر أبو خليل أن الدورة اختتمت بزيارة لمعرض الذخائر العسكرية لاطلاع المشاركين بالدورة على أنواع الذخائر العسكرية والأجسام المشبوهة.