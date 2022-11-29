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الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:19

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/39).

وذكرت الوزارة أن السفل سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/46)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

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