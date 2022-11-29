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مدرسة صبرا وشاتيلا الثانوية للبنات بالوسطى تعقد مناظرة حول إدمان الإنترنت

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:30

الوسطى- الرأي

  ضمن فعاليات حملة "لا لإدمان الإنترنت" نظمت مدرسة صبرا وشاتيلا الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى مناظرة لأولياء الأمور والطالبات حول مخاطر إدمان الانترنت وضرورة الاستغلال الأمثل للإنترنت، بحضور مشرفة الإرشاد بالمديرية أ. عبير مهدي ومديرة المدرسة أ. نعمة الطويل، ومسؤولة اللجنة الثقافية بمجلس أولياء الأمور المركزي أ. نشوى رزق، وتنفيذ المرشدة التربوية أ. إيمان عبد المنعم، وعدد من أولياء الأمور ومشاركة مجموعة من المرشدين التربويين بمدارس الوسطى.

   مديرة المدرسة أ. نعمة الطويل رحبت بالحضور وتحدثت عن أهمية الشراكة والتواصل بين المدرسة والأسرة في تخطي الكثير من المشكلات والعقبات التي تواجه الطالبات، وأكدت حرص المدرسة على تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور بما يخدم مصلحة الطالبات.

  مشرفة التوجيه والإرشاد أ. عبير مهدي شكرت مدرسة صبرا وشاتيلا وأولياء الأمور على تنفيذ المناظرة والتفاعل معها وتحدثت عن أهداف الحملة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة آفة إدمان الإنترنت لدى الطلبة والتي تشتمل على محاضرات وورش عمل ومناظرات والعديد من برامج التوعية بمخاطر إدمان الإنترنت.

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