المستشفى الأوروبي يجري عدة عمليات متقدمة لجراحة المناظير والجهاز الهضمي

غزة-الراي

أجرى الوفد الطبي الإيطالي المتخصص بجراحة المناظير والجهاز الهضمي وبمشاركة الطواقم المحلية في مستشفى غزة الأوروبي عدة عمليات متقدمة لعدد من الحالات الصعبة.

وأكد د. خالد مطر استشاري ورئيس قسم المناظير أنه تم اجراء 9 عمليات نوعية في اليوم الأول لاستقبال الوفد فيما شهد اليوم الثاني اجراء عدة عمليات أغلبها تضمنت تنظير القنوات الصفراوية والبنكرياس، مشيراً إلى أن الحالات كان يصعب التعامل معها محلياً لعدم توفر الإمكانيات اللازمة.

وأقاد د. مطر أن جميع العمليات التي أجراها الوفد الإيطالي مع الفريق المحلي بالمستشفى، تعتبر عمليات هامة ومتقدمة جداً ولا تجرى عادة داخل قطاع غزة ، نظراً لحاجتها لمراكز متقدمة للتعامل معها .

وأضاف: " قمنا وبمشاركة الوفد باستخدام جهاز التصوير بالمنظار الذي يقوم بالتنظير عن طريق الالتراساوند وهو جهاز متقدم ومتطور ويعد الاول من نوعه في قطاع غزة، وله دور كبير في تشخيص الكثير من الأمراض التي يصعب تشخيصها بالطرق التقليدية."

وأشار د. مطر إلى أن جميع العمليات تكللت بالنجاح، وتم تدريب الطاقم المحلي على الكثير من الخبرات والمهارات بإتقان ومهنية عالية من قبل الوفد الايطالي.

ولفت د. مطر إلى أن تنظيم العمليات وتسهيل اجرائها تم بالتنسيق مع ادارة المستشفى وبجهود طيبة من الزملاء بقسم المناظير من أطباء وتمريض وتخدير، معرباً عن أمله بأن تشهد الأيام القادمة زيارات مماثلة لأطباء من الخارج وبشكل دوري.

من جانبه قام مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد بتكريم الوفد الإيطالي وتسليمه شهادة شكر على مبادرته بالقدوم وعلى الجهود العظيمة التي قام بها للتخفيف عن المرضى.

