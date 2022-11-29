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الزراعة تعقد ورشة حول التأثيرات المناخية على قطاع النحل

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:36

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غزة-الراي 
نفذت دائرتي الارشاد وخدمات المزارعين في محافظتي خانيونس الوسطى، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة عمل حول "تأثير التغيرات المناخية على قطاع النحل" ، بمشاركة عدد من مربى النحل بمحافظة خانيونس، وذلك بمقر مديرية الوسطى.


بدوره،تحدث م. ايهاب طه حول تأثير التغيرات المناخية على قطاع النحل الذي أصبح يتأثر بشكل كبير خلال فصل الصيف الحار وفصل الشتاء البارد، مبيناً أهمية الإجراءات المتخذة استعداداً لفصل الشتاء.


من جانبه، أكد م.عبد المنعم أحمد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أهمية قطاع النحل، موضحا أهم العمليات الخاصة الدورية التى يجب إتباعها داخل المناحل، والمتمثلة بمتابعة ورعاية للمنحل، وتوثيق كافة العمليات بالسجلات المزرعية، لافتا الى أهم مميزات الخلية المقاومة للتغيرات المناخية، وطرق العزل والحماية فيها.


وفي نهاية اللقاء تم توزيع مستلزمات إنتاج خاصة بقطاع النحل "3 خلايا" مصممة للتكييف مع التغيرات المناخية بكافة أجزائها مرفق معها 3 حوامل وكرتونة شمع لكل مربي.


بدورهم عبّر المستفيدون عن سعادتهم بهذا التصميم الذى من شأنه ان يحافظ علي الخلية من كافة الظروف المناخية ورفع القدرة الانتاجية للخلية.
 

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