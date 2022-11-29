الانتهاء من عملية إحصاء المنازل الواقعة ضمن مشروع منطقة " عنق الزجاجة "

غزة-الراي

انتهت الطواقم الميدانية في الإدارة العامة لأملاك الحكومة من عملية إحصاء منازل المواطنين الواقعة ضمن تطوير مشروع شارع الرشيد " منطقة عنق الزجاجة ".

بدورها ، قالت سلطة الأراضي في بيان وصل " الراي " نسخة عنه :"أنه تم اشعار وحصر أصحاب المنازل الواقعة ضمن المشروع الذي يهدف الى تطوير منطقة مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، وحل الإشكاليات المرورية الخانقة في المكان إضافة الى تطوير الواجهة البحرية للمدينة بقيمة مالية تقدر حوالي ثلاثة ملايين دولار .

وأشارت سلطة الأراضي الى أنها تعمل بالتعاون مع اللجان المختصة الى حل كافة الاشكاليات التي تعيق تنفيذ المشروع، مؤكدة أنها اعتمدت على أليات منصفة للتعامل مع العائلات الواقعة منازلها ضمن المشروع والبالغ عددها ( 62 ) عائلة

وبينت سلطة الأراضي ان اللجان المختصة وزعت اخطارات لإشعار المواطنين بضرورة اخلاء المنازل خلا 14 يوم واستلام مبلغ مالي كبدل ايجار قبل البدء بتوزيع مبالغ التعويضات التي تم اقرارها حسب طبيعة المكان ، مؤكدا على أن التعويض سيكون مالي فقط وليس بأرض .

بدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز على أهمية تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي يخدم مدينة غزة وأن التعليمات واضحة بضرورة الخروج بحلول مرضية وانه تم التوافق مع السكان بعد عقد عدة اجتماعات معهم بمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان واللجنة الشعبية في المخيم، معربا عن أمله في انجاز مشروع تطوير شارع الرشيد في الوقت المحدد