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الشفاء الطبي يستقبل الطبية البريطانية "ناهيد خان"

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:08

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غزة-الراي 

استقبلت مستشفى الباطنة ممثلة بالدكتور رأفت لبد مدير الباطنة، الطبية البريطانية ناهيد خان استشارية أمراض الأعصاب، والقادمة عن طريق مؤسسة MAP-UK.

بدوره، قدم د. لبد شكره للطبية خان والتي قامت منذ حضورها بمعاينة وتشخيص الحالات المرضية الصعبة في أمراض الأعصاب والتي بلغت "39" حالة، كما وتم مناقشة بعض البروتوكولات الخاصة بأمراض الأعصاب مع عدد من استشاريي الأعصاب والأشعة وجراحة الأوعية الدموية والقسطرة القلبية، حيث تم التوافق على وضع الصيغة النهائية للبروتوكول، إضافة إلى تدريب أطباء البورد على كيفية فحص وتشخيص ومتابعة وعلاج الحالات الصعبة.

وأشار د. لبد إلى ان مستشفى الباطنة تشهد العديد من البرامج التعليمية واللقاءات العلمية المتنوعة والمحاضرات اليومية والتي تزيد من فرص تبادل الخبرات وترفع من كفاءة عمل الطواقم الطبية بالمجمع.

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