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الاقتصاد تصدر تقرير الحركة التجارية للمعابر خلال اسبوع

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:39

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غزة-الراي 
أصدرت الادارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني تقريرها الأسبوعي للفترة الممتدة من 22 نوفمبر حتى 28 نوفمبر 2022.

وبينت الادارة العامة الحركة التجارية للمعابر حيث بلغ عدد أيام عمل معبر كرم أبو سالم 5 يوم عمل خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ عدد أيام عمل معبر رفح خلال الفترة المذكورة 3 ايام .

كما بلغ اجمالي الحركة التجارية للواردات علي المعابر خلال الاسبوع2673 شاحنة موزعة مابين معبر كرم أبو سالم بواقع1541شاحنة، و معبر رفح التجاري بواقع 1132شاحنة وهذه الشاحنات متنوعة ما بين مواد غذائية وغير غذائية ومواد انشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات .

وجاء فى التقرير دخول 173شاحنة محروقات من المعابر ، و دخول 8 شاحنة مساعدات للمؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة

كما تم تصدير 133 شاحنة موزعة مابين معبر كرم أبو سالم بواقع 113شاحنة ، وصادرات عبر معبر رفح بواقع 20شاحنة ، حيث تنوعت الصادرات مابين حديد خردة ونحاس والمنيوم وسمك واثاث وخضار .

وعلى صعيد معبر بيت حانون فان كمية الذهب الوارد من الضفة بلغ وزنها 24909جرام ، وكمية الذهب الذي تم تصديره الى الضفة 2352جرام.

أما  بخصوص حركة الافراد عبر معبر بيت حانون تم تسجيل 9814 حركة لمواطنين مغادرين و 9665 حركة لمواطنين عائدين .
 

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