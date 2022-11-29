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الصحة:مدير عام الشؤون الإدارية يتابع عملية جرد وتصنيف المساعدات الطبية

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:43

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غزة-الراي
 تفقد مدير عام الشؤون الادارية أ.محمود حماد اليوم الثلاثاء مخازن التبرعات التابعة لوزارة الصحة وذلك للاطلاع على سير العمل فيها.

بدوره، اكد أ. حماد أنّ الهدف من الزيارة هو متابعة عملية فرز وجرد المساعدات الطبية التي وصلت قطاع غزة، مثمنا جهود العاملين في فريق التبرعات ودورهم في فرز الأدوية الطبية المتنوعة ورفع التقارير وفق الأصول المتبعة في وزارة الصحة.

وأكد أ. حماد أن دائرة التبرعات تتابع عملية استلام التبرعات لحظة وصولها من خلال فريق عمل متخصص فور دخولها الي قطاع غزة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة من جرد ومعاينة ومطابقة المرفقات تمهيداً لتسليمها الي المخازن المركزية بالوزارة حسب النظام لتغطية احتياجات الوزارة من الاصناف المتوفرة في التبرعات.
 

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