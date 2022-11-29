" السلامة ومكافحة العدوى " ينظم محاضرة حول المضادات الحيوية ومقاومة البكتيريا

غزة-الرأي

نظم قسم السلامة ومكافحة العدوى في دائرة رعاية صحة خانيونس فعالية بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية ضد المضادات الحيوية، وذلك بهدف رفع الوعي ضد الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وتوعية المجتمع كذلك.

بدوره، ألقى رئيس القسم د. منتصر الفرا محاضرة عن المضادات الحيوية ومقاومة البكتيريا لها في قاعة المحاضرات الخاصة بمركز صحي مسقط القرارة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية تشكّل مقاومة مضادات الميكروبات تهديداً عالمياً للصحة والتنمية، وهي تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة متعددة القطاعات بشأنها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أعلنت المنظمة أن مقاومة مضادات الميكروبات من التهديدات العالمية العشرة الرئيسية للصحة العامة التي تواجه البشرية، وتعدّ إساءة استعمال مضادات الميكروبات والإفراط في استعمالها المحركان الرئيسيان لظهور المُمرضات المقاومة للأدوية.