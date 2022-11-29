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"الحتة" يناقش مسودة الخطة التشغيلية لوزارة العدل للعام 2023

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:06

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غزة-الرأي 
أشاد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة  بالجهود التي بذلها موظفو وحدة تطوير الأداء المؤسسي في وضع وإنجاز الخطة التشغيلية للوزارة للعام المقبل 2023.


وأبدى المستشار الحتة عدداً من الملاحظات المتعلقة بالخدمة المقدمة للمواطنين وتطويرها لتقديم خدمة ذات جودة أعلى، وملاحظات تتعلق بأنشطة وإجراءات لتطوير العمل بالوزارة، داعيا إلى السير بشكل متوازي بين الحاجة للتجديد والتطوير وما بين تطوير واستحداث أنشطة نوعية ودمجها ضمن بنود الخطة.


من جانبه، قال مدير عام وحدة التطوير والأداء المؤسسي أ. محمد إبراهيم الشنطي خلال استعراضه لبنود الخطة التشغيلية أن العمل استمر على مدار أيام متواصلة للخروج بهذا الشكل، مشيراً إلى أن هذه المسودة شبه نهائية وسيتم رفعها بشكلها النهائي لوكيل الوزارة لاعتمادها.


وأفاد الشنطي أن الخطة استملت على عدد من الأهداف الاستراتيجية للوزارة وأولويات الوزارة في العام المقبل، بالإضافة لشرح مفصل عن الأهداف الفرعية التابعة لكل هدف استراتيجي وما يتفرع عنها من برامج وأنشطة.


وقدًم رئيس لجنة الجودة بالوزارة أ. علي علي عرضاً تفصيلياً لمسودة الخطة من خلال برنامج PowerPoint، مجملاً به منهجية ومراحل إعداد الخطة والأهداف الاستراتيجية والفرعية والبرامج المنبثقة عنها لكل وحدة تنظيمية بالوزارة.


فيما تحدثت رئيس قسم التخطيط والتطوير أ. ريهام هللو عن أهم التحديات والمعيقات التي واجهها فريق إعداد الخطة خلال العمل عليها، وكيفية التغلب عليها.


واستعرض مدير التخطيط م. أحمد حمدية الأوزان النسبية لكل نشاط وأهميته حسب الزمن والتكلفة، بحيث يتم احتساب الوزن النسبي لكل نشاط استناداً لأهمية البرنامج، والهدف الفرعي ومن ثم الهدف الاستراتيجي.
 

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