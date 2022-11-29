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وزارة التعليم تبحث التعاون المشترك مع وزارة العمل

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:13

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غزة-الراي 
استقبلت وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم العالي وفداً من وزارة العمل ضم أ. أيمن أبو كريم رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي، وأ. كريمة الدنف من وحدة المشاريع.


وكان في استقبال الوفد أ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والإعلام، وأ. مدحت الزطمة مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، وأ. علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة.


بدوره، رحّب النجار بالوفد الزائر، وتحدث عن أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين في البرامج المشتركة، مؤكداً على أهمية التواصل مع المؤسسات الدولية والمانحة لدعم توجه وزارة التربية والتعليم في افتتاح وحدات تعليمية مهنية.


من جانبه تحدث الزطمة عن أهمية عقد اللقاءات التخصصية لدعم وتشجيع التعليم والتدريب المهني في وزارتي التعليم والعمل، مؤكداً على ضرورة عقد ورشة عمل تفاكرية للخروج بأفكار مهمة تُسهم في دعم قطاع التعليم المهني لما له من أهمية في المجتمع المحلي الفلسطيني.


بدوره شرح أبو كريم جهود وزارة العمل لتطوير المدارس المهنية وإمكانية التواصل المستمر مع المؤسسات الدولية الداعمة لقطاع التعليم للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمفيد للخريجين وسوق العمل والتنمية الوطنية.


وتضمن اللقاء بحث التعاون المشترك، وإيجاد آفاق جديدة للتنسيق والتطوير لخدمة الطلبة.
 

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