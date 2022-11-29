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الخدمات الطبية تختتم برنامج مساعدة المساعدين لعام 2022

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:15

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غزة-الراي 

اختتمت وحدة التنمية البشرية في المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامج "مساعدة المساعدين لعام 2022"، بمشاركة 55 كادرًا من كوادر المديرية.


وحضر حفل اختتام البرنامج الذي عقد في المستشفى الجزائري شرق خانيونس، كلٌ من نائب قائد قوات الأمن الوطني وجيش التحرير اللواء أبو عبيدة الجراح، ومدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية اللواء طبيب محمد صالح، ومدير وحدة التنمية البشرية في الخدمات العقيد صيدلي علاء الهبيل، ومدير المستشفى الجزائري المقدم طبيب إحسان قديح.


بدوره، أكد اللواء صالح على أهمية برنامج مساعدة المساعدين في مساعدة الطواقم الطبية العاملة بالمديرية في إطار تخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن الأزمات واعتداءات قوات الاحتلال المستمرة على قطاع غزة.


من جانبه ، لفت مدير وحدة التنمية البشرية العقيد الهبيل إلى أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج الطبية المختلفة التي تم تنفيذها المديرية هذا العام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتطوير مهارات الكوادر الطبية وتجويد الخدمات الطبية المقدمة.


 ولفت ممثل وحدة التنمية البشرية في برنامج مساعدة المساعدين أ. ناصر الكتناني إلي أن عدد المستفيدين من البرنامج خلال عام 2022 بلغ 55 كادرًا من كوادر المديرية العاملين في أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات وعيادات المديرية المختلفة الموزعة على مستوى قطاع غزة.
 

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