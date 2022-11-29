الاقتصاد تعقد اجتماعاً مع مستوردي وتجار الأجهزة الكهربائية

غزة-الراي

عقدت الإدارة العامة للصناعة اجتماعاً مع عدد من مستوردي وتجار الأجهزة الكهربائية بقطاع غزة.



وحضر الاجتماع د. رائد الجزار مدير عام الصناعة، و أ. رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر وم. بهاء أبو صبيح قسم الصناعات المعدنية وممثل عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.



وقال د.الجزار أن الاجتماع يهدف للعمل على استيراد الأجهزة الكهربائية التي تعمل على ترشيد وتوفير استهلاك الطاقة، من خلال الايعاز للتجار والمستوردين على استيراد الاجهزة الكهربائية المختلفة والمنزلية الموفرة للطاقة والاجهزة التي تعمل على تكنولوجيا الانفريتر في ظل أزمة نقص الكهرباء في القطاع.



من جانبه ، أوضح أبو الريش، أن هناك شروط فنية يجب توافرها في الاجهزة الكهربائية المستوردة سواء كانت جديدة أو مخراز يجب على التاجر او المستورد الالتزام بها، مؤكداً ضرورة التزام التجار والمستوردين بشروط وقرارات الوزارة فيما يتعلق باستيراد الاجهزة.



وتحدث م.ابو صبيح عن الشروط الفنية الواجب اتباعها من حيث بطاقة البيان وبطاقة كفاءة الطاقة وسنوات الانتاج والاثر البيئي ، مؤكدا أنه سيتم مراقبة وفحص الأجهزة الكهربائية وأخذ عينات منها لفحصها من حيث مدي توفيرها للطاقة ومطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة.

