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بلدية غزة تعقد ورشة تدريبية حول فن التعامل مع الجمهور

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:44

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غزة-الرأي
عقدت بلدية غزة ورشة عمل تدريبية لموظفيها حول "فن التعامل مع الجمهور"، وذلك بهدف إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الجمهور، ضمن جهودها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وصقل مهارات الموظفين.


وشارك في الورشة التي عقدت في مكتبة ديانا تماري صباغ في مركز رشاد الشوا الثقافي التابع للبلدية، أكثر من 20 موظفًا.


وقدم رئيس قسم اللتدريب والتطوير في البلدية صقر حلس، خلال الورشة شرحًا مفصلًا عن المهارات اللازمة للتعامل مع المراجعين أو المواطنين، والعبارات الواجب تجنبها عند التعامل مع الجمهور، وكيفية إقناعهم.


وتناولت الورشة عناوين وموضوعات عدة منها: التعرف على أساسيات الحوار والانطباعات العامة، لغة الجسـد ومهارات الحوار وإقناع الجمهور، كسر روتين التعامل والجمود في تقديم الخدمات، تعزيز العلاقة بين البلدية والمواطنين.
 

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