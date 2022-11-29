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أبو الريش يترأس طاقما للاطلاع على سير عمل مركز صحي مسقط القرارة

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:16

زيارة الوكيل
زيارة الوكيل

غزة – الرأي:

ثمن وكيل وزارة الصحة بغزة، د. يوسف أبو الريش، خلال زيارة نظمها لمركز مسقط القرارة الصحي على رأس طاقماً من وزارة الصحة، جهود الكوادر الطبية والإدارية العاملة في المركز.

 وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلونها في سبيل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وذكر أن المركز ومنذ انشاؤه تم اختياره ليقدم خدمة صحية نموذجية من حيث نوعية الخدمة وجودتها، ويتم الاحتذاء به في مختلف المراكز الصحية العاملة في قطاع غزة.

واستمع د. أبو الريش خلال لقاء عقده مع الكوادر العاملة في المركز بمشاركة كل من الوكيل المساعد لقطاع الخدمات د. عبد اللطيف الحاج ومدير عام الرعاية الأولية د. ماهر شامية ومدير وحدة العلاقات العامة د. أشرف القدرة وعدد من كوادر الوزارة، إلى عدد من الملاحظات الهادفة إلى مزيد من التحسين في جودة الخدمات التي يقدمها المركز.
 

زيارة الوكيل زيارة ابو الريش
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