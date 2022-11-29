الدعليس يزُور كلية الدعوة الإسلامية التابعة للأوقاف

غزة – الرأي:

زار رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس مقر كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤن الدينية بالمحافظة الوسطى، واطلع على التطورات النوعية التي شهدتها الكلية مؤخرًا في المرافق والمنهاج التعليمية واستمع إلى أهم الاحتياجات والمتطلبات للارتقاء بالمنظومة التعليمية في الكلية.



وكان في استقباله وكيل وزارة الأوقاف د. عبدالهادي الأغا، ورئيس مجلس الأمناء د. أحمد أبو حلبية ونائبه د. عبد الرحمن الجمل وأعضاء المجلس وعميد الكلية د. عبدالله ابو عليان والهيئة الأكاديمية والإدارية.

وأكد الدعليس أن ما شاهده خلال جولته لمرافق الكلية يدلل على حجم الجهد الكبير والانجاز المبذول من قبل إدارتها وعلى رأسها وزارة الأوقاف من أجل نشر علوم الدين والإسلام الوسطي وتعزيز المجتمع بالقراء والمحفظين والوعاظ وإنشاء جيل متمسك بدينه و هويته الإسلامية.

ووجه الدعليس شكره لوزارة الأوقاف ممثلة بوكيلها د. عبدالهادي الأغا ومجلس أمناء الكلية وطاقمها على مجهوداتهم الرامية للارتقاء بالتعليم الشرعي في قطاع غزة, مؤكدا استعداد متابعة العمل الحكومي لتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالكلية و إسنادها في عمليات التطوير و التوسع المستقبلية.

من جهته رحب الأغا بهذه الزيارة التي تُعد الأولى لمقر الكلية، مثمناً دور لجنة متابعة العمل الحكومي ممثلة برئيسها أ. عصام الدعليس على دورها الريادي في دعم الكلية و مساواتها بالجامعات و الكليات الحكومية في قطاع غزة، مؤكدا أن ما تعيشه وزارة الأوقاف بكافة مرافقها و مؤسساتها من نمو و تطور مستمر هو بفضل الله أولاً ومن ثم الدعم اللا محدود من قبل اللجنة.

واستعرض الأغا أهم الخدمات التي تقدمها الكلية لنحو (1500) طالب و طالبة يتلقون العلوم الشرعية، إضافة إلى عمليات تطوير المناهج، والمنشئات التي تم إضافتها للكلية كمركز ابن الجوزي وافتتاح مسجد وحضانة, منوهاً إلى أن وزارته تسعى من خلال الكلية إلى تخريج نوابغ و علماء وحُفاظ لكتاب الله يرتقون بالمجتمع وينشرون الفضيلة وتعاليم الدين الإسلامي.

من ناحيته رحب أبو عليان بزيارة رئيس متابعة العمل الحكومي، مؤكداً أن هذه الزيارة عزيزة ومقدرة لدى إدارة الكلية ومجلس أمنائها, موجهاً شكره لرئيس المتابعة واهتمامه بملف الكلية.

