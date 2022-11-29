مونديال قطر: هولندا تحصد بطاقة تأهلها لثمن النهائي

وكالات-الرأي:

حصد منتخب هولندا بطاقة تأهله لثمن النهائي بعد الفوز على منتخب قطر بهدفين نظيفين، مساء الثلاثاء، على استاد "البيت" ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب الهولندي بهدف، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن من تسجيل هدف ثان بشباك منتخب قطر.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده من النقاط إلى 7 نقاط ليحسم صدارة المجموعة الأولى، فيما أنهى المنتخب القطري مشواره في البطولة خالي الوفاض ودون نقاط.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 27: هدف لمنتخب هولندا سجله اللاعب كودي جاكبو.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 49: هدف ثان لمنتخب هولندا سجله اللاعب فرينكي دي يونغ.

دقيقة 52: بطاقة صفراء للاعب منتخب هولندا ناثان أكي.

تشكيلة المنتخبين

منتخب قطر: مشعل برشم، بيدرو ميجيل، همام أحمد، بوعلام خوخي، إسماعيل محمد، عبد الكريم حسن، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، عاصم ماديبو، أكرم عفيف، المعز علي.

منتخب هولندا: أندريس نوبيرت، جورين تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دالي بليند، دينزل دومفريز، دافي كلاسين، مارتن دي رون، فرينكي دي يونج، كودي جاكبو، ممفيس ديباي.