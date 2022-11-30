وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف خمسة فيروسات جديدة في الخفافيش وكالة الرأي الفلسطينية العثور على معدنين غريبين داخل نيزك وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات بـ 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية توتر شديد بسجن "النقب" عقب اقتحام غرفة الأسير الريماوي وكالة الرأي الفلسطينية استقالة جماعية لمجلس إدارة يوفنتوس بمن فيهم أنييلي وكالة الرأي الفلسطينية مونديال 2022: هولندا والسنغال يلحقان بركب المتأهلين وكالة الرأي الفلسطينية انكلترا والولايات المتحدة تحسمان تأهلهما للدور الثاني وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بقليل
أخبار » الأخبار الحكومية

أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قائمة بمتوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك المنتجات يجب ألا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟