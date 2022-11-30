أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:34
غزة – الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قائمة بمتوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك المنتجات يجب ألا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
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