أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قائمة بمتوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك المنتجات يجب ألا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.