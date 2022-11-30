وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف خمسة فيروسات جديدة في الخفافيش وكالة الرأي الفلسطينية العثور على معدنين غريبين داخل نيزك وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات بـ 15 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية توتر شديد بسجن "النقب" عقب اقتحام غرفة الأسير الريماوي وكالة الرأي الفلسطينية استقالة جماعية لمجلس إدارة يوفنتوس بمن فيهم أنييلي وكالة الرأي الفلسطينية مونديال 2022: هولندا والسنغال يلحقان بركب المتأهلين وكالة الرأي الفلسطينية انكلترا والولايات المتحدة تحسمان تأهلهما للدور الثاني وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم داخل الأسواق المحلية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بقليل
أخبار » الرياضة و الملاعب

استقالة جماعية لمجلس إدارة يوفنتوس بمن فيهم أنييلي

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:41

استقالة جماعية لمجلس إدارة يوفنتوس بمن فيهم أنييلي
استقالة جماعية لمجلس إدارة يوفنتوس بمن فيهم أنييلي

تقدم مجلس إدارة يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم باستقالة جماعية شملت رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد، وفق ما أعلن عملاق تورينو.


وطُلب من المدير الإداري ماوريتسيو أريفابيني البقاء في منصبه لفترة موقتة حتى تشكيل مجلس إدارة جديد.


وقال بيان النادي إن مجلس الإدارة استقال بشكل جماعي "بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المعلقة"، وذلك في إشارة الى تحقيق مفتوح حالياً بحق النادي.


ومنذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في تورينو تحقيقاً في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.


وأشار يوفنتوس في البيان الى أن المجلس رأى "من المصلحة الاجتماعية الفضلى التوصية بأن يُجَهِز يوفنتوس نفسه بمجلس إدارة جديد لمعالجة هذه القضايا".


وتأتي هذه الاستقالة بعدما سجل النادي خسارة قياسية بلغت 254.3 مليون يورو لموسم 2021-2022، وتم الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع المساهمين الذي كان من المفترض عقده في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، الى 27 كانون الأول/ديسمبر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟