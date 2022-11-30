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البرقوني : تعزيز خدمات حديثي الولادة أثمرت في انخفاض نسبة الوفيات

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:18

البرقوني : تعزيز خدمات حديثي الولادة أثمرت في انخفاض نسبة الوفيات
البرقوني : تعزيز خدمات حديثي الولادة أثمرت في انخفاض نسبة الوفيات

غزة- الرأي

قال رئيس لجنة حضانات قطاع غزة GNN د.نبيل البرقوني، إن حضانات المواليد حديثي الولادة تشهد انخفاضا ملموسا في نسبة الوفيات حيث انخفضت من 90 % الى 50 %، مرجعا ذلك الى ما بذلته وزارة الصحة وبالشراكة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة في تعزيز بروتوكولات خدمات الاطفال حديثي الولادة.

وأضاف "أن نسبة الوفيات كانت سابقا 18 لكل ألف مولود، ونقص معدل الوفيات بين المواليد تدريجيا الى نسبة نحو (10-11) لكل ألف مولود، مشيرا الى النجاح الباهر في المحافظة على المواليد وحياتهم بتطبيق وتفعيل البروتوكولات الخاصة بالحضانات.

وأوضح د. البرقوني ان المولود دون العمر الحملي 28 أسبوع كان يعتبر حالة اجهاض، الا انه بفضل الجهد والمتابعة المستمرين، وتطوير الأقسام من خلال توفير الأجهزة، والأدوية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية، حيث ارتفعت نسبة الجنين القابل للحياة من(24-25-26) أسبوع.

وأشار د. البرقوني الى الجهد الرائع الذي تبذله الكوادر الطبية في انقاذ حياة المواليد الذين تصل اوزانهم اقل من (1000) جم، مشيرا الى انقاذ 20% من المواليد الذين يعانون من تشوهات خلقية، وذلك بعد إجراء العمليات الجراحية لهم، ونجاحها.

ولفت د. البرقوني الى مشاريع توسعة الحضانات في مستشفيات الهلال الإماراتي، وكمال عدوان، ومستشفى شهداء الأقصى، وحضانة مجمع الشفاء الطبي، وحضانة التحرير في مجمع ناصر الطبي وما ستمثله هذه المشاريع من تعزيز بيئة العمل والارتقاء بالخدمة.

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