إدارة التمريض تشارك جامعة فلسطين في إحياء اليوم العالمي للسكري

غزة- الرأي

شاركت الإدارة العامة للتمريض برئاسة مدير تمريض المستشفيات د. يوسف فحجان جامعة فلسطين في إحياء اليوم العالمي للسكري والذي يوافق الرابع عشر من نوفمبر في كل عام، وهو يسلط الضوء على داء السكري وأساليب الرعاية الشاملة ونشر التوعية حول سبل الوقاية والعلاج ومنع مضاعفات المرض.

وثمن د. فحجان جهود القائمين على الفعالية والتي تعكس المشاركة المجتمعية والمساهمة في نشر الوعي بين الطلاب والموظفين في الجامعة حول داء السكري والذي أصبح من الأمراض المزمنة واسعة الانتشار حول العالم ويشكل عامل خطورة لكثير من الأمراض الأخرى.

بدوره، أكد د. جبر الداعور رئيس جامعة فلسطين والذي كان في استقبال وفد الإدارة العامة للتمريض أهمية تظافر الجهود من أجل خدمة أبناء شعبنا، مبديا استعداد الجامعة في المشاركة والمساهمة الفاعلة في الأنشطة المجتمعية.

وتناولت الفعالية أنشطة تثقيفية وتوعوية تم خلالها توزيع العديد من المطبوعات الارشادية حول المرض وأهم النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لمرضى السكري.